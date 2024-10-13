Премьер-министр поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
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