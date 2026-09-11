От громкой раскрутки 90-х к закрытому гештальту: история Лены Зосимовой и ее возвращение с архивным альбомом

В 1990-е имя Лены Зосимовой знала вся страна: ее клипы постоянно крутились в эфире, а хит «Подружки» звучал из каждого магнитофона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОБ Ушла от любимого ...
- В роли свекрови: ...
- Короткие шорты, в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым