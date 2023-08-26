Вассерман опасался, что Трамп повторит судьбу Эпштейна

Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман опасался, что во время задержания экс-президента США Дональда Трампа его враги из демократической партии поступят с ним так же, как с финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим собой в камере в 2019 году.