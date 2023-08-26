Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман опасался, что во время задержания экс-президента США Дональда Трампа его враги из демократической партии поступят с ним так же, как с финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим собой в камере в 2019 году.
Вассерман опасался, что Трамп повторит судьбу Эпштейна
Комментарии
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Ирина52
Это И ЕСТЬ демократия как превращенная и отчужденная форма народовластия,или, иначе говоря, диктатура лжи и лицемерия. И не только в США, а везде, где капитал правит бал
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9 час.
Мария Беликова
Западные ценности. Одного не понимаю, зачем наши туда рвутся жить? Наркомания жуткая, на улицах бомжи, бездомные селятся целыми районами, преступность зашкаливает....Что их там привлекает?
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3 час.
Вик Норд
Жадность,и доверчивость западным СМИ...,они думают,видимо,там молочные реки,с кисельными берегами.
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1 час.
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