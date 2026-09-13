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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев – про бой с Макгрегором по боксу: «После первого раунда у него бы не было шансов. Подрался бы с ним за любой гонорар»

Чемпион UFC Ислам Махачев уверен, что победил бы Конора Макгрегора в бою по правилам бокса. «Если я скажу, что он совсем не опасный – будет неправильно.

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