– Берәр нәрсә булса, бурычымны ничек кайтарыр идем? – ди ул. – Хатыным декрет ялында иде, без «малосемейка»да яши идек.
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– Берәр нәрсә булса, бурычымны ничек кайтарыр идем? – ди ул. – Хатыным декрет ялында иде, без «малосемейка»да яши идек.