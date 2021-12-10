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  • Татьяна Бушмелева
    Не поняла почему автор употребляет слово "ф@кцинированные"? То есть для него вакцинированные перешли в разряд постыдн...Очень странное за...

Церебральный кровоток имеет решающее значение для когнитивной деятельности

Церебральный кровоток имеет решающее значение для когнитивной деятельности

Если CBF перестает функционировать должным образом, когнитивные функции снижаются. «Церебральный кровоток (CBF) - важный фактор, поддерживающий функцию мозга, а длительная недостаточность вызывает дегенерацию и необратимое нарушение функции мозга».

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