Церебральный кровоток имеет решающее значение для когнитивной деятельности

Если CBF перестает функционировать должным образом, когнитивные функции снижаются. «Церебральный кровоток (CBF) - важный фактор, поддерживающий функцию мозга, а длительная недостаточность вызывает дегенерацию и необратимое нарушение функции мозга».
Если CBF перестает функционировать должным образом, когнитивные функции снижаются. «Церебральный кровоток (CBF) - важный фактор, поддерживающий функцию мозга, а длительная недостаточность вызывает дегенерацию и необратимое нарушение функции мозга».
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