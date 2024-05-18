Дочка Виктории Бони пользуется популярности среди французских подростков

При этом сама дочь модели Виктории Бони не знает возвращаться ли ей в Европу. Светская львица все никак не может преодолеть сопротивление французских властей, аннулировавших ее вид на жительство в этой стране.
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