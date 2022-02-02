Сбер запускает денежные переводы по номеру телефона в Китай

Сбер сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay в Китай по номеру телефона. Для отправки достаточно в СберБанк Онлайн (6+) ввести номер телефона и ФИО получателя, перевод автоматически зачислится на найденный кошелёк в китайских юанях.