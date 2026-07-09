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Царьград

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США вернут 10 тысяч военных в Польшу через восемь недель

США вернут 10 тысяч военных в Польшу через восемь недель

В течение восьми недель американские военные, численностью до 10 тысяч, вернутся в Польшу. Замминистра национальной обороны страны Цезарий Томчик рассказал о переговорах с США касательно постоянного размещения войск и возможных мест базировки.

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