США вернут 10 тысяч военных в Польшу через восемь недель

В течение восьми недель американские военные, численностью до 10 тысяч, вернутся в Польшу. Замминистра национальной обороны страны Цезарий Томчик рассказал о переговорах с США касательно постоянного размещения войск и возможных мест базировки.
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