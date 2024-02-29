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«Формула Зеленского» доведет всю Украину до состояния Авдеевки

«Формула Зеленского» доведет всю Украину до состояния Авдеевки

В Европе начался очередной виток дипломатической активности. Страны Запада и их партнеры в Киеве начинают новый раунд продвижения так называемой формулы мира Владимира Зеленского, которая должна быть передана Москве через посредников.

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