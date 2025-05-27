Мирошник: за неделю девять россиян погибли от обстрелов со стороны ВСУ 

Специальный представитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что в период с 19 по 25 мая жертвами обстрелов со стороны украинской армии стали девять граждан России, а 117 человек получили ранения различной степени тяжести.
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