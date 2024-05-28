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Ирина Дубцова отменила концерт в Липецке из-за болезни

Ирина Дубцова отменила концерт в Липецке из-за болезни

Ирина Дубцова объявила о переносе своего концерта в Липецке, который был запланирован на 27 мая. Причиной отмены выступления стала болезнь самой певицы.

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