«Это Украина, детка!» Нацисты продолжают репрессии против УПЦ, демонтируют памятники и травят за русский язык

На Украине продолжают издеваться над канонической православной церковью - священниками и прихожанами, уничтожают советские памятники и захоронения, а также насильственным методом насаждают «мову», подвергая травле русскоговорящих граждан.
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