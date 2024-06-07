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Китай

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Образовательные обмены важны для будущего китайско-американских отношений -- Си Цзиньпин

Пекин, 6 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин назвал образовательные обмены и сотрудничество между Китаем и США проектом для будущего двусторонних отношений и отметил, что они способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, особенно в молодежной среде.

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