Образовательные обмены важны для будущего китайско-американских отношений -- Си Цзиньпин

Пекин, 6 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин назвал образовательные обмены и сотрудничество между Китаем и США проектом для будущего двусторонних отношений и отметил, что они способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, особенно в молодежной среде.