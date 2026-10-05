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8000 мАч, 80 Вт, IP69, 50 Мп спереди и сзади и качественные экраны. Представлены Oppo F35 и F35 Pro

8000 мАч, 80 Вт, IP69, 50 Мп спереди и сзади и качественные экраны. Представлены Oppo F35 и F35 Pro

Обе модели построены на SoC MediaTek Oppo официально представила в Индии смартфоны F35 и F35 Pro. Новинки получили большие аккумуляторы (8000 мА·ч — на 1000 мА·ч больше, чем у F33), поддержку 80-ваттной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт и защиту IP69.

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