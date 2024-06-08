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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У Sora появился конкурент из Китая — нейросеть Kling, которая генерирует 1080p-виде...

У Sora появился конкурент из Китая — нейросеть Kling, которая генерирует 1080p-виде...

У Sora появился конкурент из Китая — нейросеть Kling, которая генерирует 1080p-видеоролики по описаниюКитайская платформа коротких видео Kuaishou, главный конкурент Douyin — китайского раздела TikTok, — представила основанный на искусственном интеллекте сервис создания видео по текстовому описанию Kling.

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