У Sora появился конкурент из Китая — нейросеть Kling, которая генерирует 1080p-виде...

У Sora появился конкурент из Китая — нейросеть Kling, которая генерирует 1080p-видеоролики по описаниюКитайская платформа коротких видео Kuaishou, главный конкурент Douyin — китайского раздела TikTok, — представила основанный на искусственном интеллекте сервис создания видео по текстовому описанию Kling.