Зачем за границей разбавляют бензин спиртом и стоит ли так делать в России?

А у нас тоже происходит нечто подобное. Но, в основном, на уровне разговоров. Еще в 2025 году на верхах обсуждали возможность разбавлять бензин спиртом, чтобы нарастить объемы топлива на внутреннем рынке и избежать возможного дефицита.
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