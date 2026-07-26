Зачем за границей разбавляют бензин спиртом и стоит ли так делать в России?

А у нас тоже происходит нечто подобное. Но, в основном, на уровне разговоров. Еще в 2025 году на верхах обсуждали возможность разбавлять бензин спиртом, чтобы нарастить объемы топлива на внутреннем рынке и избежать возможного дефицита.