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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о матче России с Брунеем: «Хорошо, что сможем хоть с кем-то сыграть. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников» 

Товарищеская игра пройдет в пятницу в Краснодаре. «Хорошо, что мы сможем хоть с кем-то сыграть в ноябре.

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