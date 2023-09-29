Уроженца Ростовской области, погибшего в зоне СВО на Украине, наградили орденом Мужества (посмертно)

В городе, где жил настоящий русский офицер, открыли в честь него памятную доску.Накануне стало известно о том, что погибший в зоне проведения специальной военной операции капитан Александр Кулаков посмертно награждён орденом Мужества.
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