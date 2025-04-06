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"Трактор" продвигается во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв "Адмирал" 2:0

"Трактор" продвигается во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв "Адмирал" 2:0

Челябинская команда "Трактор" победила "Адмирал" во Владивостоке со счетом 2:0 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ и прошла во второй этап.

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