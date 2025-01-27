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В Европе придумали, как заставить Глобальный Юг втянуться на Украину

В Европе придумали, как заставить Глобальный Юг втянуться на Украину

Решение конфликта на Украине далеко как никогда, стороны не готовы к перемирию, а глава Белого дома ведет себя так, как будто он еще не президент, а всего лишь кандидат-популист без полномочий, вещающий со сцены перед сторонниками.

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