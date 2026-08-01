Суд вновь оставил «нижегородского некрополиста» на принудительном лечении

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил ещё на полгода принудительное лечение Анатолию Москвину — известному некрополисту, который в 2011 году шокировал общественность коллекцией из 29 мумифицированных тел девочек, собранных им на кладбищах.