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Аргументы недели

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Суд вновь оставил «нижегородского некрополиста» на принудительном лечении

Суд вновь оставил «нижегородского некрополиста» на принудительном лечении

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил ещё на полгода принудительное лечение Анатолию Москвину — известному некрополисту, который в 2011 году шокировал общественность коллекцией из 29 мумифицированных тел девочек, собранных им на кладбищах.

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