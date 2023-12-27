«Встань в стороне, всё равно попадешь в кадр». Альберс раскритиковал президента FIA

«Встань в стороне, всё равно попадешь в кадр». Альберс раскритиковал президента FIAFIA Image PoolБывший гонщик Minardi и Spyker в Формуле 1 Кристиан Альберс считает странным поведение президента FIA Мохаммеда бен Сулайема.
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