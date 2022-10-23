Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Ник Нерс: «Когда Барнс покинул площадку и заговорили о рентгене, заволновался, что травма может оказаться очень серьезной»

Главный тренер «Торонто» Ник Нерс сообщил, что форварду Скотти Барнсу может потребоваться МРТ. Лучший новичок прошлого сезона травмировал правый голеностопный состав во время матча против «Майами» (109:112).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх