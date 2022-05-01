‼️розовое золото‼️

Недавно у ЮНИLOOK вышла новая серия декоративной косметики «Розовое золото» выполненное с красивым декором и классическими продуктами для макияжа! Тушь для ресниц «Розовое золото» чёрная - футляр выполнен в золотом оттенке, с декором и зеркалом в длину всего корпуса, кремообразной консистенции чёрного цвета и без запаха - щеточка силиконовая и имеет разную длину и форму щетинок, достаточно редкие - хорошо разделяет и удлиняет реснички, объёма я не заметила - не склеивает ресницы, стойкая, не осыпается и не отпечатывается на верхнем или нижнем веке - если использовать с базой под тушь, то хорошо виден объём - не вызывает аллергии, раздражений и высыпаний Объём 12 мл В коллекции есть ещё палетка теней и помады для губ! Очень удобно, что на корпусе есть зеркало и достаточно большое! #юниlook #тушь для ресниц #макияж #декоративная косметика #галамарт #косметика #красота Еще по теме здесь: Красота и здоровье.