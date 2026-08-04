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МОСИНФОРМ

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Пассажиры аэроэкспрессов с начала года забыли шпроты, перфоратор и пульсоксиметр

Пассажиры аэроэкспрессов с начала года забыли шпроты, перфоратор и пульсоксиметр

Пассажиры поездов «Аэроэкспресс» с начала 2026 года оставили в вагонах немало необычных вещей. Среди забытых предметов оказались банка шпрот в масле, модель кораблика, перфоратор, рентгеновский снимок, пульсоксиметр и автомобильные стеклоочистители.

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