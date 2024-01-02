Barotrauma. Предпраздничный абордаж Подводная лодка «Касатка-II-747» продолжает ос...

Barotrauma. Предпраздничный абордажПодводная лодка «Касатка-II-747» продолжает оставаться под водой и отчаянно терпит крушение в водах европейского океана в течение вот уже трёхсот двадцати пяти серий! Экипаж судна отважно борется за спасение всепоглощающего духа абсурдизма, кооперации всему вопреки и сования своего круглого красного носа в самые неожиданные места! источник.