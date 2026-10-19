Владимира Жириновского давно нет с нами, но его выступления до сих пор разбирают на цитаты. С поразительной точностью предсказав начало масштабного конфликта на Украине буквально до месяца, политик оставил после себя еще немало геополитических прогнозов.
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