Вредные советы по соблазнению мужчин, или Как делать не надо

В интернете можно найти множество советов от психологов по завоеванию мужских сердец. Самые популярные из них: будьте недоступными, будьте загадочными, излучайте сексуальность, заставьте ревновать… Ну и еще много чего в том же духе.
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