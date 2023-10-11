Какой тип шин выбрать будущей зимой: эти рекомендации обязательны к выполнению, чтобы избежать негативных последствий

Зима неумолимо приближается, и многие автолюбители задумываются о замене летней резины на зимнюю. Но какой именно тип зимней резины предпочесть — шипованную или нешипованную? Эксперты автомобильного журнала «За Рулем» поделились ценными рекомендациями на этот счет.