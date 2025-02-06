На Парнасе пьяная мать дважды уронила 3-месячную дочь головой на кафель Как стало известно Мойке78, ребенка госпитализировали утром 5 февраля.
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На Парнасе пьяная мать дважды уронила 3-месячную дочь головой на кафель Как стало известно Мойке78, ребенка госпитализировали утром 5 февраля.