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Тайриз Халибертон положил победный трехочковый через Патрика Беверли

Тайриз Халибертон положил победный трехочковый через Патрика Беверли

Лидер «Индианы» Тайриз Халибертон набрал ключевые очки в матче с «Чикаго». В решающем владении он реализовал дальнюю попытку через руки опекавшего его Патрика Беверли.

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