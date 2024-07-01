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История России

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Пробки на Эвересте и другие секреты альпинистской индустрии

Пробки на Эвересте и другие секреты альпинистской индустрии

  Как гора, которая когда-то считалась неприступной для восхождения, а позже была понижена до уровня самоубийственной, стала горой, на которую относительно безопасно могут подняться тысячи людей? Важной вехой стало первое восхождение на Эверест.

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