Пробки на Эвересте и другие секреты альпинистской индустрии

Как гора, которая когда-то считалась неприступной для восхождения, а позже была понижена до уровня самоубийственной, стала горой, на которую относительно безопасно могут подняться тысячи людей? Важной вехой стало первое восхождение на Эверест.
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