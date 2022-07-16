Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

UFC on ABC 3: Ортега против Родригеса, Салихов – Цзиньлян и другие бои

16 июля в американском Элмонте (штат Нью-Йорк, США) состоится турнир UFC on ABC 3. В главном событии вечера состоится бой экс-претендента на титул в полулегком весе Брайана Ортеги (15-2) и мексиканца Яира Родригеса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх