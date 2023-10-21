В отношении главы Александровского округа и ее бывшего зама могут провести антикоррупционную проверк

Руководители муниципалитета имеют общее место жительства и возможный конфликт интересов.Глава Александровского округа и ее бывший заместитель могут столкнуться с антикоррупционной проверкой в связи с возможными нарушениями законодательства о противодействии коррупции.
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