Сегодня в Казани состоится второй и заключительный матч домашней серии. «Ак Барс» сыграет против «Спартака», и эти команды еще не встречались в этом сезоне, хотя уже играли со всеми остальными клубами лиги.
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