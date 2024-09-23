ВСУ потеряли до 600 военных в зоне ответственности «Южной» группировки

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности «Южной» группировки войск составили до 600 человек, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.
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