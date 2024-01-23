Китай продолжит играть активную роль в улучшении отношений между Ираном и Пакистаном -- МИД КНР

Пекин, 22 января /Синьхуа/ -- Китай готов и дальше играть активную и конструктивную роль в улучшении отношений между Ираном и Пакистаном в соответствии с потребностями обеих стран, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.