Он– сын обеспеченных родителей, мажор можно сказать. 2 немецкие машины, квартира около центра, престижный вуз и «шашечки на кутузовском».
Соврала ему, что я бедная
Комментарии
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В
Воробей
Ну, тут ничего не поделать, вполне объективно, с тем, что, если один индивидуум первым утверждает, что имеет некоторый личный опыт, а другой индивидуум о себе, что он - нет, тогда любые критические утверждения второго об опыте первого заведомо ничего не стоят. Это - логический факт. И битье головой о стенку, будто бы это может быть не так, доказывает только то, что в ней ничего ценного нет. ))
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11 час.
Элина Морозова
Тем более.
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10 час.
Элина Морозова
Вырвал пару слов и прилепил в своей теории.
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10 час.
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