ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Соврала ему, что я бедная

Соврала ему, что я бедная

Он– сын обеспеченных родителей, мажор можно сказать. 2 немецкие машины, квартира около центра, престижный вуз и «шашечки на кутузовском».

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Комментарии
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В
Воробей
Ну, тут ничего не поделать, вполне объективно, с тем, что, если один индивидуум первым утверждает, что имеет некоторый личный опыт, а другой индивидуум о себе, что он - нет, тогда любые критические утверждения второго об опыте первого заведомо ничего не стоят. Это - логический факт. И битье головой о стенку, будто бы это может быть не так, доказывает только то, что в ней ничего ценного нет.  ))
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