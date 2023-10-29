Соврала ему, что я бедная

В

Воробей

Ну, тут ничего не поделать, вполне объективно, с тем, что, если один индивидуум первым утверждает, что имеет некоторый личный опыт, а другой индивидуум о себе, что он - нет, тогда любые критические утверждения второго об опыте первого заведомо ничего не стоят. Это - логический факт. И битье головой о стенку, будто бы это может быть не так, доказывает только то, что в ней ничего ценного нет. ))