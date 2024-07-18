Петербуржцев пересадят на водоробусы через шесть лет

Долю высокоэкологичной техники в городе увеличат до 50%. В Петербурге увеличат долю высокоэкологичной техники до 50%, включая электробусы с большим запасом хода и автобусы на водородном топливе — водоробусы.
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