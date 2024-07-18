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РОСБАЛТ

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  • alik3456 Джексон
    Ищите на кладбищах... Мигрантский ПетербургБолее 400 за меся...
  • Дмитрий Боев
    Это всё из-за жары. И люди ошибаются и техника сбоит.В метро Петербург...
  • Ольга
    Пусть найдут всех тех, кто этих бомбил в Россию завез.Поймали четвертог...

Петербуржцев пересадят на водоробусы через шесть лет

Петербуржцев пересадят на водоробусы через шесть лет

Долю высокоэкологичной техники в городе увеличат до 50%. В Петербурге увеличат долю высокоэкологичной техники до 50%, включая электробусы с большим запасом хода и автобусы на водородном топливе — водоробусы.

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