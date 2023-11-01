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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 50 минут после перекрытия движения. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

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