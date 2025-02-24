Противолодочный корабль Балтийского флота в ходе планового учения выполнил ряд задач в Балтийском море

Экипаж корабля провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны корабля по имитированной воздушной цели.
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