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Царьград

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Мособлдума запретила сбор краснокнижных грибов с 1 сентября

Мособлдума запретила сбор краснокнижных грибов с 1 сентября

С 1 сентября в лесах Московской области вступил в силу запрет на сбор краснокнижных грибов. Нарушители, включая физических и юридических лиц, будут оштрафованы на суммы от 1000 до 100 тысяч рублей.

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