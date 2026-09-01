Мособлдума запретила сбор краснокнижных грибов с 1 сентября

С 1 сентября в лесах Московской области вступил в силу запрет на сбор краснокнижных грибов. Нарушители, включая физических и юридических лиц, будут оштрафованы на суммы от 1000 до 100 тысяч рублей.
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