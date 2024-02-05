Китай запустил спутник с искусственным интеллектом. Первый в мире

Китайский космодром Тайюань осуществил первый в мире коммерческий запуск гиперспутника с технологией искусственного интеллекта на бортуГиперспутник под названием Rongpiao, также известный как Xingshidai-18, разработан китайской аэрокосмической компанией Guoxing Aerospace Technology из города Чэнду провинции Сычуань.
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