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Приветствующего российских солдат мальчика Лешу посвятили в ряды «Юнармии»

Приветствующего российских солдат мальчика Лешу посвятили в ряды «Юнармии»

Общественная организация «военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия» Восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко, который поддерживает российских военных в рамках спецоперации на Украине, посвятили в юнармейцы.

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