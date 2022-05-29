Приветствующего российских солдат мальчика Лешу посвятили в ряды «Юнармии»

Общественная организация «военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия» Восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко, который поддерживает российских военных в рамках спецоперации на Украине, посвятили в юнармейцы.
Общественная организация «военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия» Восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко, который поддерживает российских военных в рамках спецоперации на Украине, посвятили в юнармейцы.
Свежие комментарии