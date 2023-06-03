Военное обозрение

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Рыцари и корабли

Рыцари и корабли

«Армада в виду!» Художник Джон Сеймур Лукас (1849–1923), 188 г. Картинная галерея Нового Южного Уэллса «Шлем его был сбит на сторону, передняя часть кирасы прогнута, жалкие обрывки рукава прикрывали обнаженную правую руку, забрызганную кровью.

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