В Московской области перед судом предстали шесть обвиняемых в похищении и убийстве предпринимателя, а также в совершении других преступлений

ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы, обвиняемого в организации убийства предпринимателя, незаконном обороте оружия и незаконной организации азартных игр (ч.
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