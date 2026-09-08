5 Sitcom Character Deaths That Left Audiences In Tears

From M*A*S*H's Henry Blake to Fry's dog in Futurama, here are five sitcom character deaths that made audiences cry despite the comedy genre.
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