С начала суток освобождены Зоревка в ДНР и Новогришино в Запорожской области

В результате продолжающегося комплекса наступательных действий российские войска освободили несколько населённых пунктов на ряде участков линии фронта.
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