Прокуратура предостерегла россиян от участия в массовой акции в Москве

В социальных сетях распространяются призывы выйти на несанкционированные акции протеста в Москве. Прокуратора города сообщает, что россиянам не стоит нарушать закон ради участия в несанкционированном митинге.
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